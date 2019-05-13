شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الاهلي في العاشرة من مساء اليوم، الاثنين، إستعداده لمواجهة إنبي المقرر لها الخميس المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

حقق الأهلي فوزًا ثمينًا على سموحة أمس الأول ،السبت، بهدف نظيف سجله الأنجولي جيرالدو ليرفع الفريق رصيده إلى 70 نقطة ليحافظ على تصدّره جدول الدوري.

Advertisements

كان مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس عقب مباراة سموحة.