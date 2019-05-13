أحمد مجدى يبدأ مرحلة التأهيل الأخيرة بالجونة بعد إصابة الصليبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أحمد مجدى صانع ألعاب فريق الجونة المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد تعرضه لإصابة بالرباط الصليبى بعدما التحم معه كريم نيدفيد لاعب الأهلى خلال المباراة التى جمعت فريقه أمام الشياطين الحمر فى الدور الأول لبطولة الدورى الممتاز . ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 36 نقطة . يستعد أحمد مجدي للموسم المقبل بعد صعوبة لحاقة بالمباريات المتبقية فى الدورى الحالى.

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