شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يبدأ اليوم الإستعداد لمباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الأهلي في العاشرة من مساء اليوم، الاثنين، استعداده لمواجهة إنبي المقرر لها الخميس المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

حقق الأهلي فوزًا ثمينًا على سموحة أمس الأول ، السبت، بهدف نظيف سجله الأنجولي جيرالدو ليرفع الفريق رصيده إلى 70 نقطة ليحافظ على تصدّره جدول الدوري.

كان مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس عقب مباراة سموحة.