شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الاسماعيلى يواجه المصرى ودياً استعداداً للداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى تمام العاشرة مساء الإثنين فريق الإسماعيلى مباراة ودية مع نظيره بالنادى المصري البورسعيدى.
تأتي المباراة ضمن استعدادات الاسماعيلى لملاقاة الداخلية يوم الجمعة القادم لحساب الجولة 33 بمسابقة الدوري المصري ، بينما يستعد المصري لملاقاة نظيره الإنتاج الحربي في نفس الجولة.
وكان الجهاز الفني للاسماعيلي قد أقر استراتيجية تقوم على تنظيم وديات عقب المواجهات الرسمية من أجل تجهيز جميع اللاعبين.
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