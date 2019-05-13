الزمالك يفقد لاعبين أمام الجونة في الدوري

عمرو ابوبكر

تقرر غياب لاعبي الزمالك طارق حامد وعمر السعيد عن مباراة الفريق الأبيض المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز أمام الجونة، المقرر إقامتها يوم 28 من مايو المقبل ضمن منافسات الجولة 33 بالمسابقة المحلية.

ويغيب اللاعبان عن المباراة بسبب الإيقاف بعد أن أشهر لهما الحكم محمد الصباحي الذي أدار مباراة الزمالك والداخلية مساء الأحد، البطاقة الصفراء ليلبغا الحد الأقصى في الحصول على الإنذارات.