ملف الأحد.. الزمالك يواصل الزحف نحو الصدارة.. وإنجاز تاريخي لصلاح بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019.
إنجاز تاريخي لمحمد صلاح بالدوري الإنجليزي
السيتي بطلا للدوري الإنجليزي برباعية أمام برايتون.. وفوز معنوي لليفربول
رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي
إصابة عماد السيد.. وعملية جراحية تبعده عن نهائي الكونفدرالية
تركي آل الشيخ ينشر صورة تجمعه بعضو إدارة الأهلي
الداخلية يضمن الهبوط.. الزمالك يواصل الزحف نحو الصدارة قبل المعركة الإفريقية
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