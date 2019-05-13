الصراع يشتعل.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك بالدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: اشتعل الصراع على لقب الدوري الممتاز خلال هذا الموسم في ظل منافسة الأهلي والزمالك على الدرع بجانب محاولة بيراميدز في تحقيق المفاجأة. ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة، في المقابل يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 66 نقطة يليله بيراميدز برصيد 65 نقطة. ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، مباريات الفرق الثلاثة المتبقية قبل نهاية الدوري: - الأهلي Advertisements خاض 30 مباراة، وتيبقى للأحمر أربع مباريات أمام الإسماعيلي، وإنبي والمقاولون العرب وأخيرًا الزمالك. - الزمالك خاض 29 مباراة، ويتبقى للأبيض خمس مباريات على النهاية أمام الإسماعيلي وحرس الحدود والإنتاج الحربي والجونة والأهلي. - بيراميدز خاض 31 مباراة، ويتبقى للفريق الوليد ثلاث مباريات على النهاية أمام وادي دجلة والنجوم وحرس الحدود.

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