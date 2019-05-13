محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
تعرض اللاعب عماد السيد حارس مرمى الزمالك لإصابة بكسر في إصبع اليد، وذلك وفقًا لما جاء في الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الأثنين.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن عماد السيد توجه إلى المستشفى فور انتهاء مباراة الزمالك ضد الداخلية مساء الأحد، للخضوع لأشعة وفحوصات في ظل وجود اشتباه بكسر في الإصبع.
وأثبتت الأشعة وجود كسر في إصبع يد حارس الزمالك، مما يجعله في حاجة لتدخل جراحي، حيث سيخضع لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة.
وتأكد غياب عماد السيد عن التواجد في مباراة الذهاب من الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية، في ظل عدم قدرته على السفر إلى المغرب لخوض مواجهة الأحد المقبل.
وتعرض عماد السيد للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة الزمالك مع الداخلية، بعد ثوانِ قليلة من تصديه لركلة جزاء للفريق العسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عماد السيد.. وعملية جراحية تبعده عن نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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