مصدر في الزمالك لمصراوي: طارق حامد والسعيد يغيبان عن المباراة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر في نادي الزمالك، عن تأكد غياب عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أولى مباريات الفريق المقبلة في الدوري للإيقاف بعد الحصول على الانذار الثالث.

وحصل السعيد على الانذار الثالث له خلال مشاركته مع الزمالك أمام الداخلية في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر لمصراوي، أن المهاجم عمر السعيد لن يخوض مباراة فريقه المقبلة، لحصوله على الانذار الثالث.

وأضاف، أن طارق حامد لاعب الوسط بالزمالك سيغيب هو الآخر عن المباراة المقبلة للأبيض في الدوري للإيقاف للحصول على الانذار الثالث.

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وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق، تأجيل لقاء الزمالك المقبل في الدوري أمام الانتاج الحربي والذي كان مقررا له يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين.

وحتى الآن لم يحدد اتحاد الكرة جدول مباريات الفريق الأبيض المقبلة في الدوري بسبب ارتباط الزمالك بنهائي الكونفدرالية.

وتقدم نادي الزمالك إلى وصافة جدول ترتيب الدوري المصري بعدما تفوق على الداخلية بهدفين لهدف، في إطار مباريات الجولة 32 من الدوري المصري.

فوز الزمالك أدى إلى هبوط الداخلية إلى دوري الدرجة الثانية في مصر بشكل رسمي، بعدما تجمد رصيد الفريق عند 27 نقطة في المركز 17 وقبل الأخير.

وتقدم الزمالك إلى وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 29 مباراة، خلف الأهلي برصيد 70 نقطة من 30 مواجهة، وأمام بيراميدز بـ65 نقطة من 31 مباراة.