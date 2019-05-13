كرة يد.. الأهلي يوجه الشكر للجهاز الفني ويكلف يحيى يوسف للقيام بأعمال المدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الشكر إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي والذي يضم كلاً من : السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني، ومحمد عادل المدرب العام، وتامر عادل المدرب، وأحمد قدري مسئول الإعداد البدني.

وقررت إدارة الأهلي، تكليف يحيى يوسف مدرب فريق الأهلي مواليد 98 للقيام بأعمال المدير الفني حتى نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يعاون يوسف في مهام منصبه الجديد كلاً من: خالد عبد الفتاح مدرباً ومحمد عباس مدرباً لحراس المرمى ومحمد سليمان المحلل الفني بالإضافة إلى الجهاز الطبي الذي يضم الدكتور أشرف هاشم طبيب الفريق وكريم عيد أخصائي العلاج الطبيعي.

ويقود الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، المران الجماعي للفريق عصر غد الثلاثاء عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة يومين بعد الفوز على الزمالك أمس ضمن مباريات دوري السوبر.