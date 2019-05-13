مصدر لمصراوي: إصابة حارس الزمالك قد تكون "كسر" في الإصبع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أكد مصدر في الجهاز الطبي لنادي الزمالك، أن التشخيص الأولى لإصابة الحارس عماد السيد خلال مواجهة الداخلية، مساء الأحد، هو كسر في أحدى أصابع اليد.
وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن عماد السعيد سيخضع لإشعة وفحوصات طبية في وقت مبكر من صباح اليوم، الأثنين، لتحديد مدى إصابته.
وأوضح المصدر أن التشخيص الأولي للإصابة يشير إلى وجود اشتباه في خلع أو كسر بالإصبع، إلا أن تحديد الإصابة بشكل نهائي سيتم وفقًا لما ستشير إليه الفحوصات الطبية.
وتعرض عماد السيد للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة الزمالك مع الداخلية، بعد ثوانِ قليلة من تصديه لركلة جزاء للفريق العسكري.
الجدير بالذكر أن الزمالك يستعد حاليًا لملاقاة نهضة بركان المغربي يوم الأحد القادم، بمباراة الذهاب من الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.
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