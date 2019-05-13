علاء عبدالعال: ركلة الجزاء المهدرة كانت نقطة تحول لصالح الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الداخلية، ان إهدار ركلة لفريقه أمام الزمالك، كانت نقطة تحول اللقاء، وزادت من صعوبة المهمة في العودة وإدراك التعادل.

وتقدم نادي الزمالك إلى وصافة جدول ترتيب الدوري المصري بعدما تفوق على الداخلية بهدفين لواحد مساء اليوم، الأحد، في إطار مباريات الجولة 32 من الدوري المصري.

فوز الزمالك أدى إلى هبوط الداخلية إلى دوري الدرجة الثانية في مصر بشكل رسمي، بعدما تجمد رصيد الفريق عند 27 نقطة في المركز 17 وقبل الأخير.

وأهدر ابراهيم ابو اليزيد ركلة جزاء لصالح فريقه الداخلية، لتنتهي بخسارة فريقه أمام الزمالك بهدفين لهدف.

وقال عبد العال فر تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، إن فريقه كان موقفه صعب للغاية قبل مواجهة الزمالك لكن رغم ذلك قدم مباراة قوية وهدد مرمى الفريق الأبيض عدة مرات.

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وأضاف:" لو كنا سجلنا ركلة الجزاء كانت المباراة ستتغير، لكن اهدار الركلة جعل الأمور تزداد صعوبة".

وتابع:" أضعنا العديد من الفرص أمام الزمالك، رغم النقص العددي الذي يعاني منه الفريق منذ فترة والاعتماد على بعض اللاعبين الشباب.".

وأوضح، أن الزمالك استغل أخطاء فريق الداخلية، بالإضافة لبعض المهارات الفردية لبعض لاعبي الفريق الأبيض كل ذلك ساهم في تحقيقهم للفوز.

وأشار عبد العال إلى أنه تحدث مع لاعبيه قبل المباراة وشدد على ضرورة الحفاظ على شباك الفريق نظيفة خلال الدقائق الأولى.

وأتم مدرب الداخلية تصريحاته:" الفريق لازمة عدم توفيق طوال الدوري، ومع احترامي للجميع فالمسابقة في مصر غير منظمة والمباريات بها أمور غريبة رغم قوة الصراع على اللقب او الهروب من الهبوط".