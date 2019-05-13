رسميًا- علاء عبدالعال يرحل.. والداخلية يعلن بديله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية، رحيله رسميًا من منصبه عقب الخسارة من فريق الزمالك بهدف مقابل هدفين في إطار منافسات الأسبوع الـ32 بمسابقة الدوري العام.

فريق الداخلية ضمن الهبوط رسميًا بعد الخسارة حيث تجمد رصيد الفريق عند 26 نقطة في المركز قبل الأخير ليرافق فريق النجوم متذيل الترتيب.

وأضاف عبد العال في تصريحات عبر شاشة "النيل للرياضية" في الساعات الأولى من صباح السبت، :"اتفقت مع إدارة النادي على الرحيل رسميًا على أن تكون مواجهة الزمالك هيّ الأخيرة لي".

Advertisements

في المقابل، كشف عثمان دسوقي المشرف على فريق الكرة بنادي الداخلية أن إدارة ناديه وافقت على رحيل علاء عبد العال رسميًا قبل نهاية الدوري بجولتين.

وأوضح المشرف على فريق الداخلية في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" :"ضياء عبد الصمد سيقود الفريق حتى نهاية الدوري كما سيتولى الإدارة الفنية في الموسم المقبل".

ويواجه الداخلية في آخر جولتين بالدوري أمام الإسماعيلي ثم فريق المصري البورسعيدي.