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تركي آل الشيخ ينشر صورة تجمعه بعضو إدارة الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، صورة جمعته مع خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وعمرو أديب مقدم البرامج التليفزيونية.

آل الشيخ وضع الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، حيث أكد أنها كانت في ضيافة أديب خلال الإفطار الرمضاني.

وقال آل الشيخ في تدوينته: "في ضيافة اخي عمرواديب ... والخلوق خالد الدرندلي".

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الفترة الماضية كانت قد شهدت حالة من الخلاف بين آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي، مما دفعه لشراء نادي الأسيوطي وتحويله إلى بيراميدز.

الجدير بالذكر أن بيراميدز يعد حاليًا من الفرق المنافسة بقوة على صدارة إلى جانب الأهلي والزمالك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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