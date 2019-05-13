بالفيديو.. لاعبو ليفريول يحتفلون مع زوجاتهم بنهاية صراع البريمير ليج في انفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

احتفل لاعبو فريق ليفربول، بنهاية مسابقة الدوري الإنجليزي، وحصول الفريق على المركز الثاني بعد صراع شرس مع مانشستر سيتي، والذي توج باللقب بفارق نقطة واحدة.

وبعد مباراة الريدز والتي تغلب خلالها على ضيفه وولفرهامبتون واندررز بثنائية نظيفة، في الجولة الثامنة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، نزل اللاعبون بصحبة زواجاتهم وأبنائهم لملعب أنفيلد للالتقاط الصور التذكارية.

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فوز ليفربول لم يشفع لإنهاء الموسم المحلي على منصة تتويج بريميرليج، بعدما حسم مانشستر سيتي اللقب للموسم الثاني على التوالي بالفوز على برايتون.

وكان فريق الريدز يسعى لتحقيق معجزة كروية ثانية، بعدما حقق عودة تاريخية في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة في إياب نصف النهائي، بعد الخسارة ذهابًا بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة توتنهام هوتسبر في المواجهة النهائية.