ننشر أخر التطورات بملف الراحلين عن الأهلي في نهاية الموسم

رفضت إدارة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادى، مناقشة أى عروض للرحيل للاعبين الحاليين بالفريق أو إنهاء أى مفاوضات مع اللاعبين الجدد للتعاقد معهم من بداية الموسم الجديد، لحين انتهاء المرحلة المقبلة من المنافسة على لقب الدورى الممتاز.

وأكد الخطيب فى جلسة جمعته بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ أن مثل هذه المناقشات ستؤثر سلباً على تركيز اللاعبين فى هذا التوقيت.