رفضت إدارة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادى، مناقشة أى عروض للرحيل للاعبين الحاليين بالفريق أو إنهاء أى مفاوضات مع اللاعبين الجدد للتعاقد معهم من بداية الموسم الجديد، لحين انتهاء المرحلة المقبلة من المنافسة على لقب الدورى الممتاز.
وأكد الخطيب فى جلسة جمعته بمدير الكرة سيد عبد الحفيظ أن مثل هذه المناقشات ستؤثر سلباً على تركيز اللاعبين فى هذا التوقيت.
ويعقد الخطيب جلسات أسبوعية مع عدلى القيعى، مشرف لجنة التعاقدات، لمناقشته فى كافة المستجدات الخاصة بالتعاقدات الجديدة وأبرز اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلى وكذلك خطة تسويق اللاعبين الراحلين
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر أخر التطورات بملف الراحلين عن الأهلي في نهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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