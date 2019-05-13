تأكد بشكل رسمي غياب عماد السيد، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواجهة نهضة بركان المغربي، المقرر لها يوم الاحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.
كشف أمير مرتضي ، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك ، أن الأشعة التي أجراها عماد السيد ، حارس مرمي الفريق ، بعد اصابته في مباراة الداخلية ، اثبتت تعرضه لكسر وخلع مفصلي بقاعدة المشطية الاولي لليد.
وأوضح المشرف العام ، أن الاصابة تحتاج الى جراحة ورد الخلع وتثبيت للكسر بمسامير.
وكان الحارس تعرض لإصابة في الشوط الثاني للمباراة وتم استبداله وشارك عمر صلاح بدلا منه والذي من المقرر مشاركته أيضا أمام نهضة بركان بسبب غياب جنش هو الآخر لطرده خلال لقاء النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. عملية جراحية عاجلة لعماد السيد وعمر صلاح يحرس عرين الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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