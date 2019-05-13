رياضة | ماني وكوليبالي أسلحة "سيسيه" والسنغال في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني وكوليبالي أسلحة "سيسيه" والسنغال في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية عن وجود المنتخب السنغالي بالمجموعة الثالثة، والتي تضم أيضا منتخبات الجزائر - كينيا - تنزانيا، في البطولة التي ستستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو و حتي 19 يوليو القادم.

ويعد المنتخب السنغالي أحد المرشحين للفوز باللقب بجانب منتخب مصر ومنتخب المغرب لما يملكه من لاعبين على مستوى عال.

المدير الفني

نجم المنتخب السابق وقائده "اليو سيسيه" والذى تولى مهمة أسود التيرانجا فى مارس 2015 والذى قاد المنتخب فى 38 مباراة فاز خلالها فى 23 و تعادل فى 10 وخسر فى 5 مباريات.

أبرز اللاعبين

يعد المنتخب السنغالي مدجج باللاعبين المميزين ولكن يأتى فى المقدمة لاعب ليفربول الإنجليزى ساديو مانى والمتألق مع الريدز فى الفترة الماضية بعد مشاركته فى 48 مباراة حتى الأن سجل خلالهم 24 هدف وصنع 5 أهداف، وقاد الفريق مع الدولى المصري محمد صلاح لنهائى دوري أبطال أوروبا هذا العام، وشارك مانى قائد المنتخب فى 56 مباراة دولية سجل خلالهم 15 هدف وصنع 13 هدفا.

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خاليدو كوليبالى مدافع نابولى الإيطالى والذى يعد أحد أفضل المدافعين فى العالم حاليا، بعد تألقه خلال الموسم الحالى، وأصبح على رادار أكبر الفرق العالمية التى تسعى لضمه، شارك كوليبالى مع نابولى هذا الموسم فى في 46 مباراة وشارك مع منتخب السنغال فى 32 مباراة دولية.

شيخ كويتاى لاعب كريستال بالاس الإنجليزى والذى شارك دوليا فى 49 مباراة دولية سجل خلالهم هدفين وصنع هدف، ويعد أحد أبرز لاعبى الوسط فى إفريقيا وشارك مع فريقه هذا الموسم في 37 مباراة.

كيتا بالدى جناح انتر ميلان الإيطالي والذى شارك دوليا فى 20 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم، بينما شارك هذا الموسم مع فريقه فى 29 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

مباى ديانى مهاجم جالطة سراى التركى والذى شارك دوليا فى 4 مباريات دولية بعدما خطف الأنظار مع قاسم باشا التركى وشكل خطورة مع الدولى المصرى محموذ تريزيجيه جعلته ينتقل فى موسم الإنتقالات الشتوية الماضية لجالطة سراى، وشارك هذا الموسم مع الفريقين فى 34 مباراة سجل خلالهم 30 هدف وصنع 3 أهداف.

مشوار التصفيات

تأهل المنتخب السنغالي كأول للمجموعة الأولى فى تصفيات كأس الأمم بعد تصدر المحموعة برصيد 14 نقطة.