رياضة | عدلي رسلان يمنح لاعبي الحمام مهلة حتي نهاية رمضان لمناقشة العروض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدلي رسلان يمنح لاعبي الحمام مهلة حتي نهاية رمضان لمناقشة العروض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب عدلي رسلان رئيس نادي الحمام من سيد زهران مدير الكرة بالنادي مخاطبة جميع لاعبي الحمام المرتبطين بعقود مع النادي بأن أي لاعب يمتلك عرض للرحيل عليه أن يتقدم النادي الراغب في التعاقد معه بإرسال فاكس رسمي للنادي لبحث العرض سواء بالموافقة أو الرفض.

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وأمهل عدلي رسلان مهلة للاعبين حتي نهاية شهر رمضان وأكد أن النادي لن يناقش أي عرض بخصوص أي لاعب بعد نهاية هذه المهلة ولن يسمح لأي لاعب بالتحدث بأي عرض بعد نهاية شهر رمضان للتركيز في بداية الإعداد الموسم الجديد وإرسال القائمة الأولي للفريق.

ويفاضل نادي الحمام بين بعض المدربين للاستقرار علي المدير الفني الجديد الذي سيخوض الموسم الجديد مع نادي الحمام.