رياضة | الضحية الثانية.. إيقاف حارس القادسية بسبب المنشطات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الضحية الثانية.. إيقاف حارس القادسية بسبب المنشطات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات بالرياض، إيقاف فيصل المسرحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية لمدة سنة بعد ثبوت وجود مادة محظورة.

وأكدت اللجنة إيقاف اللاعب عن المشاركات الداخلية والخارجية لمدة سنة ابتداءً من 4 / 4 /2019 ، مع السماح له بالعودة إلى التدريبات قبل نهاية فترة إيقافه بشهرين.

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وكانت اللجنة قد أعلنت من قبل وجود مادة محظورة في كشف المنشطات الخاص باللاعب فهد المولد مهاجم فريق الاتحاد ، ليصبح المسرحي ثاني ضحايا المنشطات في الدوري السعودي .

وجددت إدارة نادي القادسية برئاسة الأستاذ مساعد الزامل ،عقد المسرحي في أغسطس الماضي لمدة 5 سنوات ،ليستمر حتى 2023.