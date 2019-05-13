رياضة | عمر صلاح في 360 دقيقة.. تلقى 3 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر صلاح في 360 دقيقة.. تلقى 3 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات عمر صلاح الحارس الأوحد للزمالك أمام فريق نهضة البركان المغربي في اللقاء المقرر لها الأحد المقبل، في مباراة الذهاب من الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأكد غياب عماد السيد عن الزمالك أمام الفريق المغربي بسبب إصابته بكسر في الإصبع، والتي تعرض لها في لقاء الداخلية، مساء الأحد، ليتقرر خضوعه لعملية جراحية عاجلة خلال الساعات القليلة القادمة، ويعاني الزمالك من غيابه حارسه الأساسي محمود عبدالرحيم جنش في لقاء نهضة بركان أيضًا، بعدما حصل على بطاقة حمراء في لقاء النجم الساحلي التونسي بإياب الدور قبل النهائي من الكونفدرالية.

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وتعرض الحارس الشاب عمر صلاح لنفس الموقف مع الزمالك في موسم 2016 بعدما خاض مباراة القمة 114 أمام الأهلي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، كما خاض مباراة الإسماعيلي في قبل نهائي كأس مصر والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض برباعية.

عمر صلاح شارك مع الزمالك في 5 مباريات منهم مباراتان في الدوري و3 مباريات في كأس مصر بمعدل 360 دقيقة، وسكنت شباك عمر صلاح 3 أهداف منهم هدفين أمام الأهلي وهدف أمام الإسماعيلي وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات أخرهم في لقاء اليوم أمام الداخلية.

