رياضة | 3 أسباب قادت الزمالك لتخطي الداخلية ومواصلة مطاردة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أسباب قادت الزمالك لتخطي الداخلية ومواصلة مطاردة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين للدوري العام.

تقدم الزمالك عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 19 من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يدرك إبراهيم أبو اليزيد التعادل للداخلية في الدقيقة 61 من زمن اللقاء، قبل أن يحرز يوسف إبراهيم أوباما الهدف الثاني للأبيض في لقاء اليوم، شهدت المباراة تصدي عماد السيد حارس الزمالك لركلة جزاء من إبراهيم أبو اليزيد في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، بجانب طرد بهاء مجدي في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

بهذه النتبجة يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 66 في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة، بينما يتوقف رصيد الداخلية عند النقطة 27 في المركز الأخير ويهبط رسميا لدوري الدرجة الثانية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أسباب فوز الزمالك على الداخلية

- الهدف المبكر:

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ساهم الهدف المبكر الذي أحرز "كهربا" في أول 20 دقيقة في إصابة لاعبي الداخلية بالتوتر والعصبية خوفا من الهبوط لدوري الدرجة الثانية، ولولا رعونة واستهتار لاعبي الزمالك في بعض الهجمات لكانت المباراة انتهت بنتيجة كبيرة لصالح أبناء ميت عقبة.

- تألق عماد السيد

لعب عماد السيد حارس مرمى الزمالك دورًا بارزًا في فوز الأبيض على الداخلية، حيث زاد عن مرماه في أكثر من كرة أبرزها ركلة الجزاء في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، وهو ما أصاب لاعبي الداخلية باليأس في باقي دقائق المباراة، كما أن الهدف الذي سكن شباك عماد السيد لايسأل عنه.

-الأخطاء الدفاعية للداخلية

وقع لاعبو الداخلية في أخطاء دفاعية قاتلة، منحت الفريق الأبيض، الأفضلية طوال شوطي المباراة وتحديدا في الهدف الثاني الذي أحرزه "أوباما" لينتهي اللقاء بفوز القلعة البيضاء، ورفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني ليواصل مطاردة الأهلي صاحب الصدارة.

-التغييرات

أجرى كريستيان جروس تغييرات مؤثرة خلال الشوط الثاني خاصة أحمد سيد زيزو ومحمد إبراهيم الذي نجح في صناعة الهدف الثاني لأوباما بمهارة عالية، ولعب الثنائي دورا هاما في سحب الزمالك لوسط ملعب الداخلية، بالإضافة للدفع بعمر صلاح بدلا من عماد السيد الذي تعرض للإصابة بعد تصديه لركلة الجزاء.