إقالة الجهاز الفني لكرة اليد بالأهلي

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١٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ ص

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، في جلسته الممتدة التي عقدت السبت توجيه الشكر إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي والذي يضم السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني، ومحمد عادل المدرب العام، وتامر عادل المدرب، وأحمد قدري مسئول الإعداد البدني. ويأتي قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد التراجع الكبير في مستوى ونتائج الفريق خلال الموسم الجاري حيث خسر لقب الدوري والسوبر الإفريقي أمام الزمالك، كما خسر لقب بطولة إفريقيا للأندية أمام النجم الساحلي التونسي.

كما قرر المجلس تكليف يحيى يوسف مدرب فريق الأهلي مواليد 98 للقيام بأعمال المدير الفني حتى نهاية الموسم ومعه كل من: خالد عبدالفتاح مدربًا ومحمد عباس مدربًا لحراس المرمى ومحمد سليمان المحلل الفني بالإضافة إلى الجهاز الطبي الذي يضم الدكتور أشرف هاشم طبيب الفريق وكريم عيد أخصائي العلاج الطبيعي. هذا ويقود

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