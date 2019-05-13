انت الان تتابع بعد صورة الدرندلي وآل الشيخ.. عضو مجلس الأهلي يتبرأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ ص
تركي آل الشيخ
بعد ساعات قليلة من قيام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي وبيراميدز، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تجمعه مع خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، وعمرو أديب، خلال حضورهم حفل سحور في منزل الأخير، فتح محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الاهلي، حسابه على موقع «فيسبوك» بعد غياب استمر قرابة الشهر، وفقا لما أعلنه الدماطي، الذي عاد للظهور مرة أخرى لتبرئة نفسه من التواصل أو التعامل مع تركي آل الشيخ.
وكتب الدماطي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: «قمت على مدار شهر بإغلاق صفحتي علي فيسبوك وفوجئت اليوم بصورة منسوب ليا إني عملت لايك علي بوست من أكتر من شهرين ويومها حد كلمني وكنت طلعت عملت لايك بالغلط فعلا وشيلتها بعديها بنص ساعة وحتى البوست كان على أغنية باين مش حتي حاجة عن الرياضة،
وكتب الدماطي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: «قمت على مدار شهر بإغلاق صفحتي علي فيسبوك وفوجئت اليوم بصورة منسوب ليا إني عملت لايك علي بوست من أكتر من شهرين ويومها حد كلمني وكنت طلعت عملت لايك بالغلط فعلا وشيلتها بعديها بنص ساعة وحتى البوست كان على أغنية باين مش حتي حاجة عن الرياضة، وانهاردة كان لازم أفتح تاني عشان أكتب الكلمتين دول مع إن أي حد يعرفني حتى لو من بعيد يعرف كويس أنا موقفي إيه من القصة دي من أول يوم، حسيب الحساب مفتوح للصبح عشان الناس تشوف وحرجع أقفلة تاني وبعتذر عن إغلاق الحساب بس كنت وما زلت محتاج فترة من الابتعاد وبعتذر تاني عن إني عملت لايك ولو حتى بالغلط أي حاجة تزعل أو تمس جمهور الأهلي أبقى أكيد غلطان».
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