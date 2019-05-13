انت الان تتابع الزمالك يتلقى صدمة قوية قبل نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ ص
تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة قوية بعد أن أثبتت الأشعة التي خضع لها عماد السيد حارس مرمى الفريق إصابته بكسر في أحد أصابع اليد، وهي الإصابة التي تسببت في استبداله خلال مباراة فريقه أمام الداخلية التي أقيمت مساء الأحد على استاد بتروسبورت. وتوجه حارس الزمالك رفقة طبيب الفريق إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب بتروسبورت للخضوع لفحص طبي وإجراء أشعة ومن المقرر أن يجري الحارس جراحة في اليد، اليوم الإثنين، وبالتالي تأكد غياب اللاعب عن مباراة فريقه القادمة
كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حقق فوزًا صعبًأ على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز محمود عبدالمنعم كهربا ويوسف إبراهيم أوباما هدفي القلعة البيضاء
كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حقق فوزًا صعبًأ على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز محمود عبدالمنعم كهربا ويوسف إبراهيم أوباما هدفي القلعة البيضاء في الدقيقتين 19 و73، بينما أحرز إبراهيم أبو اليزيد هدف الداخلية في الدقيقة 61، بهذه النتيجة يصل الزمالك للنقطة 66 ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري خلف الأهلي المتصدر برصيد 70 نقطة، لكن الزمالك له مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 27 نقطة وتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.
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