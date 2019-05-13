انت الان تتابع تعرف على ترتيب الهدافين بعد مباراة الزمالك والداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نجح محمود عبدالمنعم كهربا ويوسف أوباما لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من التسجيل فى مباراة اليوم أمام الداخلية، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الدقيقة (18، 72)، والتى أقيمت على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث احتل كهربا المركز السادس من قائمة هدافى الدورى برصيد 11 هدفا، بينما جاء أوباما فى المركز الحادى عشر برصيد 10 أهداف، ليرتفع رصيد القلعة البيضاء إلى النقطة 66 واحتلال المركز الثانى بالدورى.

وجاء ترتيب هدافى الدورى كالتالى: أحمد علي (المقاولون العرب) 18 هدفًا. محمود علاء (الزمالك) 14 هدفا. خالد قمر (الاتحاد السكندري) 14 هدفًا. صلاح أمين (النجوم) 12 هدفًا. حسام سلامة (الداخلية) 11 هدفًا. محمود كهربا (الزمالك) 11 هدفًا. جون أنطوي (مصر للمقاصة) 11 هدفًا. مصطفى محمد (طلائع الجيش) 10 أهداف. إبراهيما

وجاء ترتيب هدافى الدورى كالتالى: أحمد علي (المقاولون العرب) 18 هدفًا. محمود علاء (الزمالك) 14 هدفا. خالد قمر (الاتحاد السكندري) 14 هدفًا. صلاح أمين (النجوم) 12 هدفًا. Advertisements حسام سلامة (الداخلية) 11 هدفًا. محمود كهربا (الزمالك) 11 هدفًا. جون أنطوي (مصر للمقاصة) 11 هدفًا. مصطفى محمد (طلائع الجيش) 10 أهداف. إبراهيما نداي (وادي دجلة) 10 أهداف. ايريك تراورى (بيراميدز) 10 أهداف. يوسف إبراهيم أوباما (الزمالك) 10 أهداف. ووصل فريق الزمالك بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس إلى النقطة 66 للمركز الثاني، وتجمد رصيد الداخلية عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، حيث ودع بطولة الدوري رسميًّا بعد مباراة مثيرة من الفريقين.

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