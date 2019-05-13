انت الان تتابع علاء عبدالعال يقدم استقالته من تدريب الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص

أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق الداخلية، استقالته على الهواء، من تدريب الفريق، وذلك بعد الخسارة أمام الزمالك، مساء الأحد، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وأوضح عبدالعال، خلال تصريحاته لقناة «النيل للرياضة»، أنه اتفق مع إدارة النادي، أن مباراة الزمالك ستكون الأخيرة له مع الفريق في حالة الخسارة، معلقًا: «مهمتي انتهت الآن». واختتم: «قدمنا مستويات جيدة طوال الموسم، لكن الأمور تعقدت، وحزين على ما وصل إليه الداخلية، وأؤكد أننا واجهنا ظروفًا غير عادية، فيه حاجات مش تمام بتحصل رغم إن الدوري قوي جدًا».

وعن اللقاء، أكد أن فريقه قدم مباراة قوية أمام فريق كبير مثل الزمالك الذي ينافس على لقب الدوري، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي كان يقدم فيه أداء جيدا تلقت شباكه هدفا مفاجئا. واستمر في حديثه: «كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل في حالة تسجيل ركلة الجزاء، خاصة أن الزمالك أكمل المباراة بـ10 لاعبين فقط،

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