انت الان تتابع زيدان: قدمنا مباراة جيدة.. وأتمنى انتهاء الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

زيدان

عبر زين الدين زيدان المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى عن استيائه بعد الهزيمة التى تلقاها فريقه من نظيره ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «أنويتا» ضمن مباريات الجولة الـ37 من الليجا، وقال زيدان خلال تصريحات صحفية نقتلها صحيفة ماركا الإسبانية: "قدمنا مباراة جيدة اليوم، وكنا قادرين على تسجيل الأهداف من خلال 10 لاعبين، سجلنا هدفا فى بداية المباراة وألغت تقنية الفار هدفا لريال سويداد ولكنهم لم يستغرقوا سوى 5 دقائق وجاء هدف التعادل".

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وأضاف: "الأمور كانت معقدة خلال الشوط الثانى، وظهرت لنا أكثر من فرصة، ولكن الهزيمة بثلاثية كانت أكثر تعقيدا، وأتمنى انتهاء الموسم الحالى سريعا". وتابع: "إبراهيم دياز قدم مباراة جيدة خاصة أنه شاب ولديه الحماس ومستوى مهاري مميز داخل المستطيل الأخضر، وأعتقد أن الوقت الحالى هو الأنسب لحصوله على الفرصة". وعن