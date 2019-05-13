انت الان تتابع تركي آل الشيخ يصدم جمهور الأهلي بهذه الصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ م

صورة قد تكون مفاجئة لعدد كبير من جماهير النادي الأهلي، نشرها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز منذ قليل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وتواجد آل الشيخ في الصورة رفقة خالد الدرندلي، أمين صندوق القلعة الحمراء، والإعلامي عمرو أديب، في أمسية رمضانية، حيث علق عليها قائلا: «في ضيافة أخي عمرو أديب، والخلوق خالد الدرندلي». وتوترت العلاقة بين تركي آل الشيخ، ومجلس إدارة النادي الأهلي، منذ أشهر طويلة بسبب بعض الخلافات، حيث كان الأول يتولى منصب الرئيس الشرفي للنادي الأحمر.

وصرح رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تليفزيونيًا، في وقت سابق، أنه ليس على خلاف مع النادي الأهلي الذي يعشقه، لكن خلافه مع مجلس الإدارة الذي وصف أعضاءه حينها بالعصابة التي تدير النادي. يذكر أن آل الشيخ كتب عبر صفحته أمس السبت، أن بيراميدز رصد 800 مليون جنيه كقيمة للصفقات المتوقعة للفريق في الموسم المقبل. وقدم

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