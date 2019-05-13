شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل الاستعداد لنهائي الكونفيدرالية دون راحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض التدريبات الجماعية في العاشرة مساء الاثنين دون راحة.
حقق الزمالك الفوز على الداخلية في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، بهدفين لهدف ليواصل زحفه نحو قمة الدوري الممتاز.
ويستعد الأبيض لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي البطولة الكونفدرالية في المغرب، الأحد الموافق 19 مايو.
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