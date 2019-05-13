شكرا لقرائتكم خبر عن بشير التابعي: عجرفة مدرب الزمالك سبب خسارتنا «6 - 1» عام 2002 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بشير التابعي، حارس مرمى الزمالك السابق، إن «الزمالك كان يمر بأفضل فتراته الكروية قبل هزيمته 6 - 1 من الأهلي، وأن أسوأ التوقعات أن الزمالك كان يخسر فرق واحد فقط».
أضاف في برنامج «سيرة الحبايب» على قناة «TeN» أن «هزيمة 6 – 1 واحد كانت كابوسًا بالنسبة للزمالك وجماهيره، والمفترض كنا نكسب عشان كنا كويسين جدًا، والمباراة دي اللي دخلت الأهلي للمنافسة على البطولة».
تابع: «في تلك السنة الزمالك خسر البطولة لصالح الإسماعيلي، وسبب الخسارة ربما عجرفة المدرب أوتوفيستر، ووقتها جاب لاعيبن يلعبوا في المباراة لم يلمسوا الكرة منذ عدة أشهر، لأن الفريق كان فيه مراكز قوة».
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