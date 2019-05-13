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ألفيس يكشف حقيقة انتقال لليوفنتوس

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تحدث داني ألفيس، الظهير الأيمن السابق ليوفنتوس الإيطالي، والحالي لباريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأحد، عن تجربته مع البيانكونيري.

وقال ألفيس، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أفتقد أصدقائي في إيطاليا أكثر من يوفنتوس.. يوفنتوس كان جزءًا من حياتي، وكان من دواعي سروري أن ألعب هناك".

وتابع: "لكن تجربة اليوفي أصبحت قصة من الماضي، صحيح هي مستمرة في قلبي، لكني أفتقد أصدقائي أكثر".


وكان داني ألفيس جزءًا من فريق السيدة العجوز، الذي خسر نهائي أمام ، عام 2017، حين فاز النجم البرازيلي بالدوري وكأس إيطاليا، في موسمه الوحيد بقميص اليوفي.

وانتقل ألفيس منذ موسمين إلى باريس سان جيرمان، حيث نجح في تحقيق 6 بطولات، ما بين الدوري والكأس وكأس الرابطة والسوبر المحلي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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