الزمالك يفقد عماد السيد في نهائي أفريقيا

تأكد غياب عماد السيد حارس الزمالك، عن مباراة ذهاب نهائي الكونفيدرالية أمام نهضة البركان المغربي، بسبب الإصابة.

وكشف مصدر بالجهاز الطبي للزمالك أن الأشعة أثبتت إصابة الحارس بكسر وخلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولي لليد، خلال لقاء الداخلية، وسيجري جراحة الثلاثاء، لرد الخلع، وتثبيت الكسر بمسامير.

وبذلك سيضطر الزمالك لإشراك الحارس الثالث عمر صلاح في اللقاء الذي سيقام يوم 19 من الشهر الجاري، ولن يكون هناك حارس على دكة البدلاء، في ظل إيقاف محمود عبد الرحيم "جنش"، إثر طرده في إياب نصف النهائي أمام النجم الساحلي.



ونجح الزمالك في الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري

وصعد الأبيض للمركز الثاني في الدوري برصيد 66 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي المتصدر، وتتبقى للأبيض مباراة مؤجلة.