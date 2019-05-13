شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليوناً تقطع طريق المنافسين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

أعلنت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها رسمياً مع لاعب فريق الفيصلي حمدان الشمراني، لينضم إلى صفوف الفريق حتى عام 2023. وكانت "الخليج 365" نشرت في عددها يوم الجمعة الموافق 28/‏8/‏1440 تفاصيل الصفقة، حيث أكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» أن مدة العقد 3 مواسم، وبحسب المصادر، التي أكدت أن القيمة المالية للصفقة بلغت 12 مليوناً تمثل حصة نادي الفيصلي، إضافة إلى اتفاق الإدارة الاتحادية مع الشمراني على مزايا خاصة تشمل الرواتب والسكن ووسائل التنقلات وخلافه. هذا وسيبدأ الشمراني محطته الاحترافية الثالثة مع الفريق الاتحادي بدءاً من الموسم الرياضي القادم وستكون أول مهمة له مع الفريق خوض الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا للأندية، إذ تعمل الإدارة الحالية برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر على تدعيم كتيبة النمور الاتحادية بلاعبين يشكلون إضافة فنية في الموسم القادم، بالتنسيق مع مدرب الفريق التشيلي سييرا، وذلك بهدف تهيئة الفريق الاتحادي مبكراً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد. وكشفت المصادر ذاتها، حسم الإدارة الاتحادية صفقة الشمراني لصالح العميد على الرغم من دخول أندية محلية منافسة أبدت رغبتها في كسب خدمات الظهير الأيسر الدولي، من خلال توفير القيمة المالية الكاملة للصفقة، والاتفاق على تحويلها لصالح خزينة نادي الفيصلي. يذكر أن نادي الفيصلي ضم اللاعب حمدان الشمراني لصفوف الفريق الأول مطلع الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي، الذي مثله اللاعب في فئاته السنية، وصولاً للفريق الأول، قبل أن يتم تنسيقه بقرار إداري وفني من قبل مدرب الفريق السابق بابلو غويدي، ومدير الفريق السابق موسى المحياني، في عهد الإدارة الأهلاوية السابقة برئاسة ماجد النفيعي.