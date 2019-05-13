شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمبري» لدور الـ«8» و«الشاطري» يُجدد آماله بالفوز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حقق فريق منطقة الجمبري فوزا ثمينا على خصمه باوزير بنتيجة قوامها (9/‏7)، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لمنافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود الرمضانية الـ3 لسداسيات كرة القدم، المقامة على الملعب المزروع في قصر الأمير سعد بن عبدالعزيز، الواقع بحي الروضة بجدة، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى، ورجال الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا، وجماهير غفيرة، يتقدمهم راعي البطولة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي المجموعة الأولى ذاتها أقيمت المباراة الثانية بين فريقي الشاطري ولوفت، التي انتهت بفوز الأول بنتيجة (5/‏3)، وعلى ضوء نتيجة المباراتين يكون فريق الجمبري قد حقق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة وحصد النقطة الـ6 التي جعلته يتربع على عرش المجموعة الأولى ويعلن نفسه أول المتأهلين لدور ربع النهائي، في حين جاء فريق لوفت في المرتبة الثانية بـ3 نقاط وبفارق الأهداف عن الشاطري الذي جاء ثالثا بالرصيد النقطي نفسه، وتذيل فريق باوزير المجموعة الأولى دون نقاط.

وستلعب اليوم (الإثنين) مباراتان ضمن المجموعة الـ3، إذ يتقابل فريق سمو المجيدية مع نمور جدة في تمام الساعة 10:15 مساء، وفي المباراة الثانية يلتقي رابطة ريال مدريد مع السعد الساعة 11:15 مساء، وستتحدد من خلال اللقاءين ملامح المتأهلين عن المجموعة لدور ربع النهائي.