شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يؤكد صحة احتجاج الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) تلقت الإدارة الهلالية رداً من «الفيفا» بخصوص الاحتجاج الذي رفعته الإدارة الهلالية حول تسجيل الهواة خارج فترات التسجيل خلال دوري المحترفين، والذي قدمت الإدارة الهلالية احتجاجاً فيه ضد مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني ولاعب أحد عبدالله العويشير. حيث أكد الفيفا صحة موقف الهلال وعدم نظامية تسجيل اللاعبين الهواة في خارج فترات التسجيل لدوري المحترفين حسب أنظمة الفيفا. وبحسب الخطاب المرسل من الفيفا والرد عليه بعدم قانونية التسجيل فإن الهلال سيكسب النقاط بحسب اللوائح والأنظمة، وبهذا تنتظر الإدارة الهلالية الرد على هذا الخطاب من قبل الاتحاد السعودي بأسرع وقت نظراً لقرب نهاية الدوري والذي سوف يسدل الستار يوم الخميس القادم.

تلقت الإدارة الهلالية رداً من «الفيفا» بخصوص الاحتجاج الذي رفعته الإدارة الهلالية حول تسجيل الهواة خارج فترات التسجيل خلال دوري المحترفين، والذي قدمت الإدارة الهلالية احتجاجاً فيه ضد مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني ولاعب أحد عبدالله العويشير. حيث أكد الفيفا صحة موقف الهلال وعدم نظامية تسجيل اللاعبين الهواة في خارج فترات التسجيل لدوري المحترفين حسب أنظمة الفيفا. وبحسب الخطاب المرسل من الفيفا والرد عليه بعدم قانونية التسجيل فإن الهلال سيكسب النقاط بحسب اللوائح والأنظمة، وبهذا تنتظر الإدارة الهلالية الرد على هذا الخطاب من قبل الاتحاد السعودي بأسرع وقت نظراً لقرب نهاية الدوري والذي سوف يسدل الستار يوم الخميس القادم.

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