المنشطات توقف المسرحي سنة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أوقفت اللجنة

أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، حارس القادسية فيصل المسرحي لمدة سنة، بعد ثبوت وجود مادة محظورة في العينة التي تم سحبها منه، وهو ما يعتبر انتهاكاً للائحة المنشطات، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية، وأصدرت لجنة الاستماع لقضايا المنشطات قرارها بإيقاف اللاعب عن مزاولة أي نشاط رياضي داخلياً أو خارجياً لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 4/‏4/‏2019، على أن تكون عودته لمزاولة اللعب قبل نهاية فترة إيقافه بشهرين.

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