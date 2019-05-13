شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يتوشح بذهب «البريميرليج» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رصد: عادل النجار (جدة)

قاد المدرب الإسباني جوارديولا، فريقه مانشستر سيتي، لمنصة التتويج لمرة الثانية على التوالي في«البريميرليج»، إذ حقق 98 نقطة، وسجل 95 هدفاً بعد أن تخطى عثرة شهر ديسمبر الماضي عندما تلقى 3 هزائم في 4 مباريات، ومنذ الـ30 من ذلك الشهر خسر جوارديولا، مباراة واحدة فقط وسجل 18 انتصاراً بينها 14 فوزاً متتالياً، بعد أن دخل مباريات الدور الثاني في «البريميرليج» بفارق 7 نقاط عن المتصدر ليفربول ، ولأنه مدرب لا يعرف المستحيل قاد فريقه للقب الثاني عقب فوزه على برايتون بنتيجة 4/‏1 في اللقاء الذي جمعهما أمس بملعب برايتون ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي ، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق جلين موراي، ليرد مانشستر سيتي برباعية عن طريق سيرجيو أجويرو، وإيميريك لابورت، ورياض محرز، وإلكاي جوندوجان، لتنطلق أفراح السيتي بعد أن أعلن نفسه بطلاً بفارق نقطة عن منافسه ليفربول، ليخرج المدرب جوارديولا، بعدد من الأسبقيات، حيث يعتبر ثالث مدرب في «البريميرليج» يحصد لقبين على التوالي بعد أليكس فيرجسون، وجوزيه مورينيو، وأول مدرب أوروبي يحقق لقب الدوري مرتين متتاليتين في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا.

3 أفارقة تقاسموا جائزة الهداف

3أفارقة تقاسموا لقب هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم عقب المنافسة الشرسة على الحذاء الذهبي، إذ سجل المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، 22 هدفاً لكل منهم، ليتقاسموا في نهاية المطاف الجائزة التي خصصت لهداف الدوري، حيث دخل الثلاثي الجولة الأخيرة من المسابقة، بأفضلية لمحمد صلاح الذي سجل 22 هدفاً طوال الموسم، لكن الثنائي ماني، وأوباميانج سجلا هدفين لكل منهما في شباك وولفرهامبتون وبيرنلي، ليرفعا رصيديهما إلى 22 هدفاً ويتساوى الثلاثي بعدد الأهداف.

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محرز

يدخل التاريخ

سجل الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، اسمه كثاني لاعب في الدوري الإنجليزي يحقق لقبين في مسابقة الدوري مع فريقين مختلفين وفق إحصائيات شبكة «سكاواكا»، إذ حقق محرز لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حققه بقميص ليستر سيتي عام 2016، ليصبح ثاني لاعب في «البريميرليج» خلف اللاعب كولو توريه، الذي حقق اللقب مع الأرسنال ومانشستر سيتي.