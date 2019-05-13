من العريس في ليلة الخميس؟

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جدة - خالد شويل - عبدالله سلمان (جدة) يملك النصر 4 فرص للتتويج بلقب دوري كأس الأمير يملك النصر 4 فرص للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، للمرة الـ8 رسميا، منذ انطلاق البطولة بنظام النقاط موسم 1397هـ، إلى جانب لقبه بطلا للدوري التصنيفي المستحدث عام 1395هـ، بينما يملك منافسه التقليدي ومطارده الوحيد على البطولة الهلال فرصتين فقط للتتويج، عندما يخوضان الجولة الـ30 من دوري المحترفين لموسم 2018-2019 يوم الخميس القادم. الفريق الأصفر اقترب من اللقب كثيرا بعد فوزه على الحزم بثلاثية المغربي حمد الله، رفع بها رصيده إلى 67 نقطة، بينما أدى فوز الهلال على الاتفاق بهدف إدواردو، إلى تأخير الحسم للجولة الأخيرة بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة. ويكفي النصر الفوز بأي نتيجة على الباطن للاحتفال بالبطولة يوم الخميس القادم حين يستضيفه على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.في المقابل، يملك الهلال فرصتين للمحافظة على لقبه للعام الـ3 على التوالي، تتمثلان في فوزه على الشباب وخسارة النصر، أو فوزه على الشباب وتعادل النصر مع الباطن.



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