شكرا لقرائتكم خبر عن ورطة الهبوط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

تأزم وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بعد خسارته أمام الوحدة برباعية نظيفة ضمن الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأصبح الفريق مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بعد تلك الخسارة، والتي لم تكن في الحسبان خصوصا وأن القدساويين كانوا يمنون النفس بالحصول على الثلاث نقاط، والابتعاد قليلا عن دائرة الخطر.

وسيكون الفوز هو الخيار الوحيد للقادسية للهروب من الهبوط عندما يواجه الحزم في الخبر، ضمن الجولة الـ 30 إذ يحتل الفريق القدساوي المركز الـ 14 بـ 27 نقطة، وليس أمامه سوى الفوز في مباراة الحزم مع تعطل فريق الفيحاء بالخسارة أمام الوحدة من أجل البقاء المباشر، وفي حال فوز الفيحاء على الوحدة وفوز القادسية على الحزم فإن الفريق سوف يلعب مباراة الملحق، وفي كلتا الحالتين فإن الفريق بحاجة للفوز على الحزم حتى يضمن البقاء المباشر أو مباراة الملحق على أقل تقدير.

من جهته، شنت جماهير القادسية هجوما لاذعا صوب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد خسارة مباراة الوحدة برباعية، بعد المستوى السيئ الذي قدمه لاعبو القادسية في المباراة وتسبب بفقدان النقاط الثلاث، ولم تتوقع الجماهير القدساوية ظهور اللاعبين بهذا الشكل المهزوز خصوصا وأن المباراة كانت بمثابة حياة أو موت بالنسبة للقدساويين، وذلك من أجل الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.