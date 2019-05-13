«المسابقات» تحدد ملحق الصعود والهبوط

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس (الأحد) مواعيد مباراتي ملحق الصعود والهبوط للموسم الرياضي الجاري 2018-2019. إذ ستقام مواجهة الذهاب يوم الاثنين 20 مايو، ويلعب صاحب المركز 13 من دوري كأس الأمير حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس (الأحد) مواعيد مباراتي ملحق الصعود والهبوط للموسم الرياضي الجاري 2018-2019. إذ ستقام مواجهة الذهاب يوم الاثنين 20 مايو، ويلعب صاحب المركز 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعبه مع صاحب المركز 4 في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. فيما تلعب مواجهة الإياب يوم (الجمعة) 24 مايو. وسيتحدد صاحب المركز الثالث عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة القادمة في ختام منافسات الدوري، إذ انحصر المركز بين 3 فرق وهي القادسية والحزم والفيحاء، فيما انحصرت المنافسة على المركز الرابع لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بين فرق العدالة والخليج والجيل.



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