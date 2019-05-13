شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي يتصدر الأرقام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

خطف الثنائي المغربي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبدالرزاق حمد الله ونور الدين امرابط الأضواء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن تصدرا أرقام التسجيل والصناعة وساهما في صدارة العالمي للدوري واقترابه من نيل اللقب.

حمد الله الذي يمثل ظاهرة بالكرة السعودية هذا الموسم بعد أن سجل 47 هدفا في مختلف المسابقات المحلية بجانب الآسيوية، وصناعته لعشرة أهداف ليكون أكثر لاعبي العالمي مساهمة في الأهداف، وهو الذي سجل هاتريك في مرمى الحزم ليقود فريقه لانتصار جديد قربه كثيرا من اللقب، وفي الوقت نفسه، وسع الفارق مع الوصيف على مستوى الهدافين بوصوله 32 هدفا، وبات يفصله هدف وحيد عن معادلة رقم قياسي مسجل باسم النجم الكبير حمزة إدريس، وهو تسجيل 33 هدفا في موسم واحد بالدوري قبل عقدين من الزمان.

وأصبح حمد الله بالهاتريك الرابع الذي يسجله صاحب أفضل معدل تسجيلي في دوري المحترفين السعودي، إذ يسجل هدفا كل 65 دقيقة، وهو أول لاعب يصل ويتجاوز 30 هدفا خلال موسم واحد.

وأسهم حمد الله في حسم 40 نقطة من أصل 67 نقطة حققها النصر، بمعدل 60% من نقاط النصر وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الدوري.

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ولم تتوقف الأرقام القياسية عند هذا الحد، فبعد تمكنه من هز شباك جميع فرق الدوري باستثناء الفيصلي، كسر الرقم المسجل باسم مهاجم الهلال السابق، البرازيلي ويسلي لوبيز الذي سجل في 11 مباراة متتالية بالدوري في موسم 2012-2013، ونجح بثلاثيته في التسجيل للجولة 12 على التوالي.

الهداف المغربي يحمل أيضا لقب هداف كأس الملك بتسجيله 14 هدفا، فيما صنع هدفا وحيدا، كما أن حمد لله أول لاعب يسجل سوبر هاتريك مرتين في موسم واحد منذ بدأ دوري المحترفين قبل 11 عاما، وهو هداف اللاعبين الأجانب لفريق النصر بفارق 14 هدفا عن البولندي أدريان (18 هدفا).

أما رفيق دربه وابن جلدته نور الدين امرابط فهو يتصدر قائمة أفضل صناع أهداف بالدوري، بعد أن وصلت عدد تمريراته الحاسمه لـ11 على مستوى الدوري أكثر من نصفها لحمدالله الذي يأتي وصيفا في عدد الأهداف المصنوعة التي وصلت لـ 9 تمريرات الحاسمة.

هذا الثنائي يوصف بأنه الأفضل بدوري المحترفين هذا الموسم على مستوى الفني وهو ماتؤكده لغة الأرقام، والروح المرتفعة والشخصية الكبيرة لهما التي ساهمت في حسم كثير من المباريات المهمة هذا الموسم.