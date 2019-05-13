شكرا لقرائتكم خبر عن «ميم» يتأهب لـ«3F» و«باطوق» يهدد «سبورتكس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

تنطلق اليوم (الإثنين) مباريات دور الـ8 من دورة الفقيد عبدالله الدبل الرمضانية الـ13، المقامة في نادي الاتفاق، وتستمر حتى 13 رمضان الجاري، إذ يلتقي في المباراة الأولى مصرفية ميم ضد 3F، عند الساعة الـ10 مساء، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريقا باطوق وسبورتكس عن الساعة 10:40 مساء.

وكانت آخر مباريات الدور التمهيدي قد أقيمت مساء يوم السبت الماضي وتمكن فيها سبورتكس من الانتصار على شباب الخبر بنتيجة 5/صفر، سجلها حسين حميد وحسن محمد (هدفين) وجعفر محمود وفرقان عبدرب النبي الذي حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، سلمها له رئيس لجنة السكرتارية بالدورة عادل المخيمر.

وفي المباراة الثانية فاز فريق 3F على فريق فرسان الأوفياء بنتيجة هدف مقابل لا شيء سجله فهد القاسم الذي حصد جائزة النجومية، توجه بها عضو اللجنة العليا للدورة بدر الذيبان.

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وفي اللقاء الثالث فاز باطوق على المطاحن الرابعة بنتيجة 3/1، سجل لباطوق عبدالإله العتيبي (هدفين) وخالد الشمري، وسجل للمطاحن تيافو، وحصد عبدالإله العتيبي جائزة النجومية سلمها له رجل الأعمال صالح باطوق. وقاد المباريات تحكيميا إبراهيم حقوي وعبدالله الغامدي.

وقد واصلت اللجنة المنظمة توزيع الجوائز لجمهور الدورة، فحصد الجائزة الأولى علي النمر، فيما حصد الجائزة الثانية ثامر المخيمر، وحصد جائزة الشاشة عبدالعزيز الزهراني، سلمها له رئيس لجنة الجوائز بالدورة سعود الخالدي.

وتفاعلت الجماهير الحاضرة في البطولة وكذلك ضيوف الدورة بكتابة العبارات الخاصة بالفقيد عبدالله الدبل عبر اللوحة الجدارية التعبيرية التي تم وضعها عند مدخل الصالة الرياضية بنادي الاتفاق، وسجل العديد من الضيوف كلمات رائعة فيها إشادات بالدورة وكذلك بحق الفقيد (رحمه الله).