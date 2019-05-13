شكرا لقرائتكم خبر عن تميز كبير لدورة عيون جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)تشهد بطولة دورة عيون جدة الرمضانية الثالثة لشهداء الواجب وجنودنا البواسل، على ملاعب عيون جدة بجدة، إثارة برزت منذ اليوم الافتتاحي الذي شهد فوز عيون جدة على أكاديمية الألماني 4-3.
وتبذل اللجنة الإعلامية للبطولة جهودا كبيرة لإنجاحها بمشاركة العديد من النجوم المعروفين والواعدين، وقد كرمت اللجنة العليا للبطولة مدير اللجنة الإعلامية حمدان بن سلمان الغامدي، على العمل والتنظيم بأفضل صورة خصوصا حفل الافتتاح المميز.
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