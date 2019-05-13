شكرا لقرائتكم مدفع الإمساك .. رقم قياسي للفراعنة في كان 2008... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل منتخب مصر على سبعة ألقاب كانت أولها عام 1957 ثم تلاها عام 1959 إلى أن حصل الفراعنة على اللقب في 1986 في البطولة التي أقيمت على أرض مصر ، ومنها إلى لقب بطولة 1998 ببوركينا فاسو

وغاب الفراعنة عن حصد اللقب حتى أقيمت في عام 2006 على أرض مصر ليحقق الفراعنة الثلاثية في 2006 ، 2008 و 2010 ولكن في بطولة غانا 2008 قدم الفراعنة اداء مميز وسجلوا اكبر عدد من الاهداف في البطولات التي استطاعوا حصد لقبها حيث سجل الفراعنة 15 هدف في البطولة وهو الرقم الاكبر للمنتخب الوطني في عداد البطولات التي حصلوا عليها .