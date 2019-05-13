شكرا لقرائتكم المقاولون يبدأ اليوم الاستعدادا لمواجهة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس اليوم الإثنين إلى التدريبات، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 48 ساعة عقب مباراة الجونة، والتى انتزع فيها ذئاب الجبل ثلاث نقاط ثمينة ليقتربوا من المربع الذهبى.

كان المقاولون العرب قد اكتسح فريق الجونة برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام .

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ورصد مسئولو المقاولون العرب مكافآت للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم على دخول المربع الذهبي، حيث يحتل ذئاب الجبل المركز الخامس برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المصري صاحب المركز الرابع .

ويواجه المقاولون العرب النادي الأهلي في المباراة المقبلة من الدوري، والتي تجمع الفريقين لمنافسات الجولة 33 من عمر المسابقة المحلية، وكان ذئاب الجبل قد تغلبوا في مواجهة الدور الأول على الفريق الحمر بهدف نظيف .