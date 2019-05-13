شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواجه المصرى فى ديربى ودى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى تمام العاشرة مساء الإثنين فريق الاسماعيلى مباراة ودية مع نظيره بالنادي المصري البورسعيدى.

تأتي المباراة ضمن استعدادات الاسماعيلى لملاقاة الداخلية يوم الجمعة القادم لحساب الجولة 33 بمسابقة الدوري المصري ، بينما يستعد المصري لملاقاة نظيره الإنتاج الحربي في نفس الجولة.

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وكان الجهاز الفني للإسماعيلي قد أقر استراتيجية تقوم على تنظيم وديات عقب المواجهات الرسمية من أجل تجهيز جميع اللاعبين.