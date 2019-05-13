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محمد صلاح يتقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع مانيه وأوباميانغ

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اسماء السيد - حقق النجم المصري محمد صلاح جناح نادي جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنكليزي لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي.

وبعد الفوز على ولفرهامبتون 2-صفر في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة، احتفل صلاح على أرض الملعب بالحذاء الذهبي بعد تسجيله 22 هدفا، تساويا مع زميله في ليفربول الدولي السنغالي ساديو مانيه، ومهاجم ارسنال الدولي الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ.

وكان صلاح (26 عاما) قد أنهى الموسم الماضي، الأول له مع الفريق الإنكليزي بعد انتقاله من روما الإيطالي، منفردا بصدارة ترتيب الهدافين مع 32 هدفا، وهو رقم قياسي لبطولة إنكليزية من 38 مرحلة.

وعلى رغم معاناته هذا الموسم من شح في التهديف امتد ثماني مباريات في مختلف المسابقات، أنهى الدولي المصري البطولة الإنكليزية مع 22 هدفا، من أصل 26 له في مختلف المسابقات مع الفريق.

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وبذلك ينضم محمد صلاح لقلة قليلة من كبار الدوري الإنكليزي الذين حققوا لقب هداف البريميرليغ لموسمين على التوالي منهم مايكل أوين وفان بيرسي وهاري كين.

ورفع المهاجم المصري رصيده في موسمين مع ليفربول الى 70 هدفا (سجل 40 في مختلف المسابقات الموسم الماضي)، علما بأنه لا يزال قادرا على رفع غلته هذا الموسم، اذ تنتظره المشاركة في نهائي ضد توتنهام الإنكليزي في الأول من حزيران/يونيو المقبل.


 
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