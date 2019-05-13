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ننشر أول صورة لعماد السيد بعد الجبس وتأكد غيابه عن نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على صورة لعماد السيد حارس مرمى الزمالك، بعد وضع يده في الجبس، عقب تعرضه للإصابة بكسر في أحد أصابع يده.

 

ومن المقرر أن يخضع عماد السيد لجراحة، من أجل رد الخلع الذى تعرض له فى إصبع اليد وتثبيت الكسر بمسامير بعد الإصابة التى لحقت به أمام الداخلية فى اللقاء الذى جمع الفريقان فى الجولة 32 بالدورى.

 

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وكانت الأشعة التى أجراها عماد السيد قد أوضحت إلى تعرضه لكسر وخلع مفصلى بقاعدة المشطية الأولى لليد، وفقا لما أكده أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء.

 

وكان الزمالك قد فاز على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى شهد تألق عماد السيد وتصديه لركلة جزاء ثم خرج مصابا وشارك عمر صلاح بدلا منه.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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