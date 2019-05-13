شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إعتداء جماهير الزمالك على الصباحى حكم مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت بعض من جماهير الزمالك التى تواجدت فى مدرجات ستاد بترو سبورت، بالإعتداء على الحكم محمد الصباحى الذى تولى إدارة مواجهة الداخلية، التى جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدورى الممتاز.

وألقت بعض الجماهير زجاجات المياه على طاقم الحكام بقيادة الصباحى، عقب إنتهاء اللقاء، الأمر الذى دفع الطاقم للإسراع فى الدخول لغرف خلع الملابس، خوفًا من الإصابة.

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وفاز الزمالك بصعوبة على الداخلية بنتيجة 2/1 تقدم كهربا بالهدف الأول فى الدقيقة 19 ثم أدرك إبراهيم أبو اليزيد التعادل للداخلية فى الدقيقة 61 قبل أن ينجح أوباما فى الدقيقة 73 فى خطف الهدف الثانى للزمالك، ونجح عماد السيد حارس الأبيض فى التصدى لركلة جزاء الداخلية التى سددها أبو اليزيد فى الدقيقة 80.

بهذا الفوز عاد الزمالك إلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعد خوضه 29 مباراة فيما يحتل الأهلى المركز الأول برصيد 70 نقطة بعد خوضه 30 مباراة بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 65 نقطة بعد خوضه 31 مباراة بينما بتلك النتيجة تأكد هبوط الداخلية للقسم الثانى برصيد 27 نقطة بعد خوضه 32 مباراة ليلحق بالنجوم الذى كان أول الهابطين.